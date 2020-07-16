На спортивной площадке по ул.С.Датова, напротив торгового дома «Променад», недавно был сделан капитальный ремонт с заменой покрытия. Это самый оживленный участок среди спортивных площадок. Ежедневно на поле играют дети, проводятся различные мероприятия. До 1 июля были отремонтированы 6 спортивных площадок за 20 миллионов тенге, выделенных с городского бюджета. Это спортплощадки по адресу: Жана-Орда,3, Строитель, 43, Назарбаева, 203, по ул.Тайманова, п.Круглоозерное. Срок эксплуатации – 5 лет, но все зависит от общего ухода за покрытием и от погодных условий. Прежний слой продержался в течение 9 лет. – Всего у нас на балансе 52 спортивные площадки. Мы сделали полную замену покрытий 6 спортивных площадок. Поменяли покрытие – сначала добавляли слой песка для смягчения покрытия, сверху стелили искусственное покрытие, имитация под свежую траву. Необходимо заменить покрытие еще у 10 спортплощадок. Материалы при ремонте использовали все местного казахстанского содержания. По госзакупкам получили покрытие с г.Нур-Султана, остальной материал весь местный, с области. В этом году пока не строятся новые спортпло-щадки в связи с коронавирусом, но потребность в них очень большая, так как город строится и расширяется. В некоторых дворах у нас есть оборудованные площадки под катки, – отметил директор спортивного клуба «Орал» Ескабыл Жалмурзиев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.