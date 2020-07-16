- 16 июля 2020 года в 14.52 поступило сообщение о том, что в мкр.Нурсая, по ул. К. Маденова, 1 «а», внутри коммунального рынка «Сарайшык», произошло возгорание трех продуктовых бутиков на площади 50 кв.м, - сообщили в ДЧС Атырауской области. В течении шести минут на место происшествия прибыл первый пожарный расчёт. Пожар был локализован в 15.15 и полностью ликвидирован в 15:51. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.M3NmUsh_NPg 056SVdWhC3c Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.