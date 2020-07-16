По словам Биржана Нурымбетова, на вышеуказанную выплату могут претендовать следующие категории граждан: 1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству; 2) индивидуальные предприниматели; 3) лица, занимающиеся частной практикой; 4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг); 5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа. - Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, и имеющих право на выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты самостоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов, – сообщил Биржан Нурымбетов.- веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz; - портал 42500.enbek.kz; - telegram-bot «Электронного правительства»; - приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu; - мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня. - Также мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через sms-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления на порталах, они могут далее отслеживать свой статус, – добавил министр.1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер; 2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством; 3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года; 4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года; 5) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер; 6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы; 7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты. Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года. Напомним, карантин в Казахстане вели с 5 июля на две недели. 13 июля президент Токаев заявил, что каратинные меры будут продлены до 2 августа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.