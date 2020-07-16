Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК отметил, что некоторые могут получить выплату в проактивном формате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам Биржана Нурымбетова, на вышеуказанную выплату могут претендовать следующие категории граждан:
1) работники, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы, за исключением работников банков второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и аффилированных с ними юридических лиц, государственных юридических лиц (кроме работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения), а также юридических лиц, 100% акций и долей участия в уставном капитале которых принадлежат государству;
2) индивидуальные предприниматели;
3) лица, занимающиеся частной практикой;
4) физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг);
5) физические лица, являющиеся плательщиками единого совокупного платежа.
- Списки работников, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, и имеющих право на выплату, представляются работодателями через порталы egov.kz и 42500.enbek.kz. Факт ограничения их деятельности будет подтверждаться районными и городскими штабами, в состав которых входят представители НПП и профсоюзов. Другие категории подают заявление на назначение выплаты самостоятельно. Для этого мы предусмотрели несколько способов, – сообщил Биржан Нурымбетов.
Граждане, подпадающие под назначение выплаты, не являющиеся наемными работниками, могут подать заявления через:
- веб-портал «Электронного правительства» – egov.kz;
- портал 42500.enbek.kz;
- telegram-bot «Электронного правительства»;
- приложение 42500.enbek.kz в мессенджере Aitu;
- мобильные приложения и интернет-ресурсы банков второго уровня.
- Также мы предусматриваем назначение выплаты и в проактивном формате. Граждан, получивших выплату в прошлый раз, деятельность которых с большой вероятностью также попала под ограничения, мы через sms-сообщение попросим подтвердить факт потери дохода. В случае положительного ответа и согласия на проактивное назначение, выплаты будут назначены без заявления. И им уже не нужно подавать заявления на порталах, они могут далее отслеживать свой статус, – добавил министр.
Единовременная выплата не положена лицам, у которых отсутствует факт полной потери дохода в связи с введением строгих ограничительных карантинных мер, в том числе:
1) если деятельность работодателя, индивидуального предпринимателя, лица, занимающегося частной практикой, или юридического лица, с которым заключен договор гражданско-правового характера, не ограничена введением строгих ограничительных карантинных мер;
2) лицам, которые находятся в оплачиваемом ежегодном трудовом или в социальном отпуске, а также освобожденным от работы, в связи с введением простоя в соответствии с трудовым законодательством;
3) плательщикам ЕСП, у которых отсутствует факт уплаты единого совокупного платежа в первом полугодии текущего года;
4) физическим лицам, получающим доходы по договорам ГПХ, за которых отсутствует факт уплаты обязательных пенсионных взносов в первом полугодии текущего года;
5) получателям пенсионных выплат, государственных пособий, адресной социальной помощи, получателям социальных выплат, выплачиваемых из ГФСС, лицам, охваченным мерами содействия занятости, и лицам, не входящим в состав рабочей силы в соответствии с законом «О занятости населения», впервые уплатившим ЕСП в период ограничительных карантинных мер;
6) лицам, находящимся на полном государственном обеспечении в учреждениях уголовно-исполнительной системы;
7) в случае восстановления потерянного дохода получателя единовременной выплаты.
Прием заявлений будет продолжаться до 1 сентября 2020 года.
Напомним, карантин в Казахстане вели с 5 июля на две недели. 13 июля президент Токаев заявил, что каратинные меры будут продлены до 2 августа.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.