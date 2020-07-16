Иллюстративное фото из архива "МГ" В прокуратуре ЗКО сообщили, что мобильной группой в составе сотрудников прокуратуры, департамента экономических расследований, департамента полиции выявлено 7 фактов реализации лекарственных средств по завышенным ценам и 3 факта продажи лекарственных средств без разрешительных документов. - Так, 8 июля сотрудниками ДЭР в ходе оперативных мероприятий установлен факт реализации препарата Арбидол по 5 000 тенге за 1 упаковку, тогда как приказом Министерства здравоохранения от 15.07.2019 г. на указанный препарат установлена предельная стоимость в размере 2 312 тенге. Таким образом, недобросовестный предприниматель реализовал лекарства на территории г.Уральск по завышенной стоимости более чем на 100%, - рассказали в прокуратуре. Материал в отношении владельца аптеки передан в Департамент контроля качества безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 426 КоАП "Превышение установленных предельных цен на лекарственные средства". Также стало известно, что другой гражданин осуществлял перепродажу антибиотиков Цеф-3 без разрешительных документов. 9 июля он был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 424 КоАП "Незаконная фармацевтическая деятельность". В прокуратуре пояснили, что приказом Министра здравоохранения от 15.07.2019 года №ҚР ДСМ-104 установлены предельные цены на лекарства. Завышение установленных цен является нарушением и преследуется по закону. - О фактах завышения цен на лекарственные средства просим сообщать по номеру 8 (7112) 51-06-96, - добавили в прокуратуре ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.