Конопля росла сзади здания ДК "Зенит",  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Местных жителей возмутила растущая в центре Уральска конопля (видео) Ранее, 13 июля, в редакцию "МГ" очевидцы прислали видео с дикорастущей коноплей в центре Уральска. Автор ролика возмутился происходящим, а в полиции пообещали разобраться со сложившейся ситуацией. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 13 июля сотрудники полиции выдали предписание владельцу ДК "Зенит" на уничтожение конопли. 14 июля дикорастущая конопля была уничтожена.

vHWAT55oItE

Видео предоставлено департаментом полиции ЗКО