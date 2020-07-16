Поданным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем +36 градусов, ночью +24. В Атырау температура воздуха днем составит +42 градуса, ночью +28. В Актау будет ясно, днем 38 градусов жары. ночью +25. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем +38 градусов, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.