"Данная компенсация выплачивается в соответствии с совместным приказом Минздрава и Минтруда. Источником средств, оператором по выплате компенсации определен Государственный фонд социального страхования, который находится в нашем ведении. Заявки на выплату компенсаций подают управления здравоохранения регионов", - сказал Нурымбетов. По его словам, на основании решения комиссий от управлений здравоохранения поступило 123 заявки из шести регионов. "В соответствии с правилами в течение трех рабочих дней Фонд социального страхования выплатит по 2 миллиона тенге этим людям на те реквизиты, счета, которые указаны в этих заявках. Среди этих 123 заявок на умерших медработников нет. По ним (заявки. - Прим.) пока еще не подавались", - добавил министр. В случае заражения коронавирусом медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования должны составлять 2 миллиона тенге, в случае смерти - 10 миллионов тенге. Ранее глава Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев затруднился ответить на вопрос о компенсациях зараженным медикам. По официальным данным, от коронавируса в Казахстане умер 51 медицинский работник. Общее число зараженных медработников остается неизвестным. Также остается неизвестным количество зараженных и умерших от пневмонии врачей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.