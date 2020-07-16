Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 16 июля в 00.30 при въезде в город Атырау, на автотрассе Уральск-Атырау. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 21-летний водитель автомашины Toyota Camry не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась. В салоне авто находились пять человек. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте. Водитель и двое пассажиров были доставлены в реанимационное отделение больницы. От полученных травм в больнице скончались водитель и один из пассажиров. – В настоящее время проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.