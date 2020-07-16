Видео разместил на своей странице в Facebook Аскар Амренов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Аксая сняла на видео "валяющиеся" тела в морге Скриншот с видео На видео женщина якобы снимает морг в Аксае и тела умерших людей, которые лежат на полу в чёрных мешках. При этом она комментирует видео. - 15 число. Зайдя в Аксайский морг. Вот так вот у нас картина. Все ковидные трупы вот так вот у нас просто взяли, побросали. Вот здесь решили так вот, ничего не выставлять, - говорит женский голос за кадром. И.о. директора Бурлинской ЦРБ Алтынай Баймуратова в письменном виде ответила, что сотрудник их больницы в ночь на 13 июля 2020 года на карете скорой помощи доставил в морг Бурлинской районной больницы 5 трупов, 2 труппа на тот момент уже находились в морге. - Сотрудник морга Бурлинской районной больницы, не отсортировав, разместил трупы, при этом нарушая свои функциональные обязанности. Трупы, поступившие в морг, незамедлительно должны помещаться в холодильники для хранения. На момент съемки видео заметно, что съемки производились сразу же после того, как карета скорой помощи доставила трупы в морг. После чего данная видеосъемка была распространена по социальным сетям, - написала Алтынай Баймуратова. На данный момент начато служебное расследование, и будет выяснена причина распространения видео в соцсетях. - Морг Бурлинской районной больницы продолжает вести свою работу в штатном режиме. А также сообщаем, что данная ситуация взята на контроль, - заключила и.о. директора ЦРБ Бурлинского района. Напомним, это не первый скандал, разразившийся в ЗКО, связанный с хранением тел в морге. 13 июля в редакцию "МГ" обратились люди, которые пожаловались на гнилостный запах из морга в Уральске. Они были возмущены тем, что им не отдают тело их умершего родственника, и напуганы, что тело разложится, так как холодильник в морге, по их утверждениям, не работал. Однако и.о. заместителя директора по судебно-медицинским вопросам института  судебно-медицинских экспертиз Анастасия Хилько сообщила, что с холодильниками "все в порядке" и запах распространяется из-за невостребованных тел. Позже на своей странице в Facebook депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Снежанна Имашева сообщила, что разобралась с этой ситуацией и "оборудование ремонтируется". 174iLCdA5MY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео взято со страницы Аскара Амренова в Facebook