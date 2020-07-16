Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, в сутки в регионе выявляют от 98 до 200 новых заболевших. - За сутки мы можем провести до 1200 тестов ПЦР, при этом сюда входят и скрининговые пациенты. Это беременные, те, кто ложится планово на лечение и операции, - сообщил глава облздрава. В Саратовской области была схожая с нашим регионом эпидемиологическая ситуация, но уже сейчас они вышли на плато, когда количество инфицированных не увеличивается. - К такому же результату мы придём не раньше, чем после окончания карантина. Тогда планируется, что такой массовый наплыв пациентов завершится. В Саратове пик заболеваемости начался раньше из-за большего количества населения. У них также были открыты стационары, куда помещали пациентов с COVID-19. Будем обмениваться с коллегами опытом и, думаю, скоро также придём к положительному результату, - заявил Болатбек Каюпов. Необходимо также отметить, что на помощь местным врачам из Российской Федерации прибыли 5 инфекционистов, которые уже приступили к работе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.