Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, за шесть месяцев этого года в городе зарегистрированы 12 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в городе произошли четыре убийства, шесть случаев тяжкого причинения вреда здоровью и два случая умышленного причинения вреда здоровью средней степени тяжести. Основными причинами бытовых конфликтов являются ссоры, неблагополучное материальное положение, ревность, отрицательный психологический климат в семье и чрезмерное употребление алкоголя. - За шесть месяцев на телефон доверия поступило 1357 звонков по факту бытового насилия, 163 женщин мы направили в кризисные центры, где им была оказана психологическая и юридическая помощь. В отношении 415 семейных дебоширов составлены административные протоколы по статье 73 КоАП РК "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". С начала года инспекторы вынесли 692 защитных предписания, по которым дебоширам запрещается подходить к своей жертве в течение одного месяца, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что на учёте полицейских состоят 206 человек, которые злоупотребляют наркотиками, 325 человек, злопотребляющие алкоголем, 196 из которых направлены на принудительное лечение от алкоголизма.