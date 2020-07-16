Орденом "Курмет" посмертно были награждены четыре медицинских работника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Госнаграды вручил аким Атырауской области родственником погибших медработников Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил государственные награды родственникам четырёх медработников, которым посмертно присвоены государственные награды за самоотверженный труд. Все они умерли от коронавирусной инфекции. - Орденом "Курмет" посмертно были награждены врач-инфекционист Атырауской областной больницы Жумабек Даулетов, врач-рентгенолог областной больницы Гадлет Султангалиев, секретарь Атырауского кардиологического центра Елена Папузина. Орденом "Барыс" награждена фельдшер станции скорой медицинской помощи Алмагуль Демесинова, - сообщили в пресс-службе акима Атырауской области. Кроме этого, еще несколько врачей удостоились государственных наград за выдающиеся заслуги, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга. - В нашем регионе каждый врач занимает особое место. Мы всегда поддерживаем и думаем о вас, - отметил глава региона. Госнаграды вручил аким Атырауской области родственником погибших медработников Госнаграды вручил аким Атырауской области родственником погибших медработников Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ