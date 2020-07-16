Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил государственные награды родственникам четырёх медработников, которым посмертно присвоены государственные награды за самоотверженный труд. Все они умерли от коронавирусной инфекции. - Орденом "Курмет" посмертно были награждены врач-инфекционист Атырауской областной больницы Жумабек Даулетов, врач-рентгенолог областной больницы Гадлет Султангалиев, секретарь Атырауского кардиологического центра Елена Папузина. Орденом "Барыс" награждена фельдшер станции скорой медицинской помощи Алмагуль Демесинова, - сообщили в пресс-службе акима Атырауской области. Кроме этого, еще несколько врачей удостоились государственных наград за выдающиеся заслуги, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга. - В нашем регионе каждый врач занимает особое место. Мы всегда поддерживаем и думаем о вас, - отметил глава региона.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.