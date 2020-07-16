Иллюстративное фото из архива "МГ" По итогам выявлено, что на 16 июля в п.Деркул в наличии имеются: Арпефлю 100 (Беларусь) - 1410 тенге, Тамифлю - 9900 тенге в аптеке магазина "Перекресток". Азитромицин 250 - по 1050 тенге по адресу: ул.Трудовая, 6. Ингавирин 90 мг - 5640 тенге, Тамифлю - 9900 тенге - ост. "Завод СМО". Такие проверки мониторинговой группой проводятся ежедневно и по другим районам города Ситуация по ценам находится под контролем городского акимата.. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.