Одной из дорог, которую проверила специальная мониторинговая группа стала дорога по улице Лесозащитной, ее протяжённость составляет 1500 метров. Здесь работы уже выполнены на 70%. После завершения укладки асфальта будет обустроен тротуар. Также проект предусматривает дополнительные устройства ограничения скорости. Подрядчики планируют сдать дорогу в эксплуатацию в октябре. - По проекту не предусмотрены въезды во дворы. Люди могли сами это организовать, мы предоставляли асфальт, - отметил директор ТОО «Ануш Курылыс» Оганес Миносян. Несмотря на то, что местные жители давно ждали этого ремонта, у них есть нарекания из-за отсутствия дренажной системы. Поэтому их дома как и раньше подвержены подтоплению. А вот эксперты отмечают, что работа ведётся согласно проекту и весь процесс находится на контроле. - Высота дороги превышает фундамент дома. Мы не можем строить дренаж здесь из-за узкой дороги. Также в проекте не указано размещение дренажей. Сейчас мы делаем все возможное по просьбе населения, - рассказал и.о. руководителя управления ПТ И АД ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов. Долгожданный ремонт также начался и по улице Мендешева. Протяженность участка составляет 784 метра, стоимость проекта 64 млн тенге. По этой улице расположены школа №2 и детский сад. Стоит отметить, что по программе «Дорожная карта занятости» на строительство и ремонт дорог выделено 11 миллиардов тенге. На эти деньги будет реализовано 50 проектов, 31 из них - в Уральске.