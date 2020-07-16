Всего по области зарегистрировано 4327 случаев заболевания COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сотня новых случаев COVID-19 зарегистрировали в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, на утро 16 июля по области было зарегистрирован 101 новый случай коронавирусной инфекции, из них 61 человек переносят болезнь без явных клинических проявлений. - Всего за сутки в РК заболело COVID-19 1674 человека, - отметили в МВК РК. - В ЗКО всего зарегистрировано 4327 случаев заболевания, 22 человека скончались от COVID-19. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  