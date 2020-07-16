Иллюстративное фото из архива "МГ" Инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции города Уральск Мадина Куспанова рассказала, что инцидент произошел 7 июля примерно в 19.00 в одном из многоэтажных домов микрорайона Северо-Восток. 32-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента была опрошена 23-летняя мама малыша. Она рассказала полицейским, что с грудным ребенком и со своим мужем они вышли на прогулку, в тот момент старший сын от первого брака спал дома один. Супругу понадобились деньги, и он поднялся домой. - Мама мальчика рассказала, что мужа не было долгое время. Она заметила, что тот закрыл форточку в квартире. Позвонила ему, но мужчина ответил, что в туалете. Женщина зашла в подъезд и услышала плач ребенка. Когда она зашла домой, увидела, что сын лежит в ванной комнате без сознания, а муж бьет ладошками по лицу, чтобы мальчик пришел в себя и обливает его холодной водой. У мальчика текла кровь изо рта. Женщина вызвала полицейских, а те скорую, - пояснила Мадина Куспанова. Из показаний подозреваемого стало известно, за что тот избил ребенка. - Когда мужчина зашел домой, ребенок попросился в туалет по большому. Однако мальчик не дотерпел до туалета и справил нужду в штаны. Подозреваемый ударил его по затылку. Мальчик упал и ударился о кафель головой, - отметила Мадина Куспанова. Мальчик был доставлен в областную детскую больницу. Врачи диагностировали у него перелом лобной кости. Его состояние оценивается как тяжелое. - Супруга написала заявление о привлечении сожителя к уголовной ответственности. Начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего", - сообщили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что подозреваемый был неоднократно судим за грабеж, вымогательство, при этом последняя судимость еще не погашена. Он помещен в следственный изолятор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.