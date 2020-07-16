Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима Атырауской области, 16 июля в область ожидается прибытие пяти врачей и гуманитарной помощи из Астрахани. Об этом договорились аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время телефонного разговора. Все командированные специалисты из РФ обеспечены всеми необходимыми документами. - В Атырау направляются специалисты, которые имеют опыт в борьбе с COVID-19 - это инфекционист, анестезиолог, реаниматолог, эпидемиолог и пульмонолог, - сообщили в областном акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.