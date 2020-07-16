Фото со страницы Абата Шыныбекова Как сообщил аким города Абат Шыныбеков на своей странице в социальной сети, волонтеры Уральска запустили акцию в рамках кампании "Біз біргеміз". Они ежедневно отвозят воду семьям ветеранов и людей с ограниченными возможностями. – Как известно, в нашем городе есть проблемы с водой. В последнее время работы по водоснабжению горожан ведутся по графику. Волонтеры Уральска снабжают питьевой водой семьи ветеранов и людей с ограниченными возможностями. С 09.00 до 11.00 собирают заявки и днем развозят воду по адресам. Народная мудрость гласит: сообща беду легче пережить! Надеемся, что ситуация скоро измениться и все вернется в прежнее русло. Хочу поблагодарить волонтеров, которые поддерживают и помогают жителям города в этот период, - написал Абат Шыныбеков. Подать заявку на доставку воды для вышеназванной категории жителей можно, позвонив по телефонам: +7 707 570 7370, +7 747 114 1827.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.