Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них, в г. Нур-Султан - 7, в г. Алматы - 72, в Акмолинской области - 3, в Атырауской области - 16, в Жамбылской области - 2, в Карагандинской области - 3, в Костанайской области - 2, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 4, в Туркестанской области - 1. В Павлодарской области зарегистрирован 1 летальный случай от коронавирусной инфекции. Всего в стране подтверждено 4 690 случаев, из них: в Алматы - 1501, в Нур-Султане - 905, в Атырауской области - 256, в Кызылординской области - 225, в г. Шымкент - 224, в ЗКО - 217, в Карагандинской области - 180, в Алматинской области - 176, в Актюбинской области - 172, в Жамбылской области - 171, в Туркестанской области - 169, в Павлодарской области - 152, в Мангистауской области -109, в Акмолинской области - 106, в Костанайской области - 61, в СКО - 34, в ВКО - 32.