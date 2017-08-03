В городском отделе образования сообщили, что с этого года ученики 2, 5, и 7 классов будут заниматься по новой программе. Поставка обновленных учебников на сегодняшний день идет полным ходом, завезено 50%. Рабочие тетради для учеников нулевых и первых классов также поступили, поэтому приобретать их не нужно. Поставка будет идти вплоть до 1 сентября. На учебники для всех школ было выделено порядка 750 млн тенге. - Всем в школу не нужно идти за учебниками, классные руководители учеников 2, 5, 7 классов дозвонятся до родителей, и в течение 10 дней будут выдаваться учебники, - сообщила заместитель руководителя городского отдела образования Батика ПАЙДИНА. Помимо этого с 1 августа педагоги начали заниматься с ребенком, поэтому если родители решили отдать свое чадо в 6 лет в школу, то можно смело отвести его к преподавателям, которые дадут заключение, оставить ребенка еще на один год в нулевом классе или же уже можно переводить в первый. Что касается питания в школах, то оно для детей из малоимущих семей остается бесплатным. На эти цели было выделено 68 млн тенге, на приобретение одежды и канцтоваров выделено порядка 38 млн тенге, также около 11 млн тенге выделено на летний отдых учеников и еще на 5 млн дети смогут отдохнуть в пришкольных лагерях. - Для учащихся 1-4 классов выделено 300 млн на организацию бесплатного питания, на отдых в лагерях 3 млн, и на отдых в пришкольных лагерях 11 млн, - сообщила заместитель руководителя городского отдела образования Жанна САХИПКЕРЕЕВА. В отделе образования также сообщили, что к новому учебному году они подготовились основательно. В школах проведен ремонт, педагоги не отдыхали, все лето они проходили курсы повышения квалификации, изучали английский язык. Как известно, с этого года в 13 школах города некоторые предметы ученики будут изучать на английском языке. К слову, в ЗКО на начало нового учебного года будут функционировать 381 государственная дневная общеобразовательная школа, где будут обучаться свыше 94 тысяч школьников.