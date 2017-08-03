Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел 31 июля в одном из дворов по улице Циолковского. - Мужчина похитил сумку у пенсионерки и убежал. Однако один из прохожих заметил это и проследовал за преступником, при этом вызвав наряд полиции. По телефону он говорил сотрудникам полиции, куда направляется мужчина с украденной сумкой. Благодаря жителю города преступление было раскрыто по горячим следам. Был задержан ранее судимый 40-летний мужчина, - сообщил заместитель МПС ДВД ЗКО Кенжебек КУСПАЕВ. Стоит отметить, что в 2017 году 47 преступлений было раскрыто по информации горожан.