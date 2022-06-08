Это естественный процесс. В природных лесах в среднем за 10 лет отмирает примерно 5-10% всех деревьев. Но здесь искусственные условия и нужно вмешательство специалистов. К примеру, аварийные деревья повреждены грибковыми заболеваниями, и если их в ближайшее время не вырубить, то в течение 10 лет можно потерять всю рощу, – сказал директор Казахского национального аграрного университета Булкайр Мамбетов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Исследования экосистемы рощи Баума показали, что всего там растёт 104 тысячи деревьев. Из них 3 311 относятся к аварийным и погибшим, а это примерно 3,1% от лесного массива.Восстановлению и лечению подлежат 37 187 деревьев. При этом 500 деревьев всё же планируют вырубить до конца года. Региональный природный парк «Медеу» планирует провести общественные слушания по санитарным работам в роще Баума.