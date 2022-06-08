Юноша от полученных травм скончался на месте аварии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Уральске автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой. Есть погибший ДТП произошло вечером 8 июня на автодороге по улице Жангир хана. Столкнулись пассажирский автобус маршрута #7 и автомобиль "Лада Калина". По информации полицейских, "Калина" ехала по Жангир хана со стороны улицы Азербайджанская в сторону города.
- Водитель "Калины", не справившись с управлением, допустил столкновение с автобусом маршрута №7. В результате ДТП водитель "Калины" от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легковушки 2004 года рождения, 18 лет ему имеется, автомобиль оформлен на него. Наличие водительского удостоверения сейчас проверяется, - рассказал начальник управления местной полиции Мирхат Аженов. - Будет назначен ряд экспертиз, по которым будет дана юридическая оценка.
Как стало известно, на скорой помощи в больницу увезли двух пострадавших из автобуса.