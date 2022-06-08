В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +10..+12. Ветер северо-западный до 18 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер северо-западный до 20 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер северный до 17 метров в секунду.

По-прежнему большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды, сохранятся дожди с грозами, град, шквал.