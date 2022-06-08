Ранее они решением суда пожизненно были лишены права управлять авто, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мошенник предлагал уральцам водительское удостоверение за 200 тысяч тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации прокуратуры Атырауской области, во время анализа выявлены факты выдачи прав тем, кому по приговорам суда назначены наказания в виде пожизненного лишения водительских удостоверений. Ответственных привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, выявлен факт, когда пожизненно лишённый водительских прав житель Атырау незаконно получил их через управление административной полиции Алматы. Собранные материалы переданы в алматинский департамент агентства по противодействию коррупции.