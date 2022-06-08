По информации прокуратуры Атырауской области, во время анализа выявлены факты выдачи прав тем, кому по приговорам суда назначены наказания в виде пожизненного лишения водительских удостоверений. Ответственных привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, выявлен факт, когда пожизненно лишённый водительских прав житель Атырау незаконно получил их через управление административной полиции Алматы. Собранные материалы переданы в алматинский департамент агентства по противодействию коррупции.