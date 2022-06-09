Иллюстративное фото из архива "МГ" 53-летняя жительница Хромтау из-за своей доверчивости лишилась сбережений. Как рассказали в пресс-службе регионального департамента полиции, женщине на мобильный позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Злоумышленник, войдя в доверие, предложил обезопасить ей счета от мошенников и попросил просто озвучить код из SMM. Получив цифры из сообщения, мошенник перевел все сбережения женщины с трёх банковских счетов к себе на карту. А это около 10 миллионов тенге. Полицейские начали досудебное расследование, подозреваемые пока не задержаны. Стражи порядка же в очередной раз напоминают, что банк никогда сам не звонит клиенту, чтобы сообщить о подозрительных транзакциях.