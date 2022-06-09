- Они поступили с симптомами: сильное головокружение, тошнота, рвота, выраженная слабость, недомогание. Лёгкие оглушения были у некоторых. Постепенно приходят в сознание пациенты, которые находятся в реанимации. Динамика с улучшением, - сказал заведующий приёмным отделением больницы Бауыржан Омаров.

- Люди сразу же покинули помещение. Соответственно сообщено бригадиру смены, что произошла утечка аммиака. Позвали ребят-ремонтников, сразу же приостановили производство и приостановили поступление аммиака с компрессорного цеха, - прокомментировал генеральный директор компании Владимир Пак.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трое работников завода по производству мороженного госпитализированы в тяжёлом состоянии, они в реанимации. Другая пациентка – в токсикологическом отделении. Ещё одна отказалась от лечения в стационаре.Женщины работали на предприятии фасовщицами мороженого. Они находились рядом с фризером, когда из него произошла утечка аммиака. По словам руководителя компании, во фризере повредилась прокладка, из-за чего некоторое количество токсичного вещества попало в цех.Линию сразу же остановили и до сих пор она не работает.