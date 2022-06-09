Два пассажирских поезда сформированы из вагонов «Тальго», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Маршрут пассажирского поезда «Уральск - Актобе» продлят до Кульсары Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО «Пассажирские перевозки» сообщили о назначении двух пассажирских поездов сообщением Алматы-2 - Достык. Составы будут курсировать в направлении озера Алаколь. Поезд №211/212 будет ходить со станции Алматы-2 с 16 июня по 30 августа по чётным датам. Со станции Достык в Алматы - 17 июня по 31 августа по нечётным датам. Поезд №453/454 будет отправляться со станции Алматы-2 с 16 июня по 30 августа по вторникам, четвергам и воскресеньям. Со станции Достык в Алматы - с 17 июня по 31 августа по понедельникам, средам и пятницам.
- Для обеспечения комфорта пассажиров в составе поезда имеются вагон-кафетерий и вагон-ресторан. Все вагоны оборудованы мультимедийным порталом, с возможностью просмотра фильмов, музыкальных клипов, электронных  книг, биотуалетами и системой кондиционирования воздуха, - отмечает перевозчик.
Всего же на Алаколь курсируют 11 поездов. Три из них - их столицы, пять - из Алматы, по одному - из Абайской области (раньше была частью ВКО - прим. автора) и ВКО, один поезд пригородный. Стоит отметить, что ежегодно пассажиры сталкиваются с невозможностью купить билеты на Алаколь из-за перекупщиков. В феврале этого года компания отказалась от услуг частной компании и будет сама заниматься продажей билетов. Исправит ли это ситуацию, покажет время.  