- Риск распространения оспы обезьян в неэндемичных (обычно не встречающийся у населения данной страны - прим. автора) странах является реальным. ВОЗ особенно обеспокоена рисками этого вируса для уязвимых групп, включая детей и беременных женщин, - сказал Гебрейесус на брифинге.

Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в 29 странах мира выявили более тысячи подтверждённых случаев оспы обезьян.Однако ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию против оспы обезьян. Напомним, случаи заражения подтверждены в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде и США.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.