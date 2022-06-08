- Сегодня примерно в 18:20 по ул. Жангир хана произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №7 и легковой автомашины марки «Лада Калина» В результате ДТП водитель легковой автомашины скончался на месте. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции которым предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Дополнительная информация будет представлена позже, - сообщается на странице департамента полиции ЗКО в Instagram.

ДТП произошло сегодня, 8 июня, около 18:30. На улице Жангир хана между остановкой магазин "Жазира" и памятником Исатаю и Махамбету столкнулись автобус маршрута №7 и автомобиль "Лада Калина". На месте происшествия погиб один человек, предположительно, водитель "Лады". Между тем, в автобусе находились пассажиры. Есть ли пострадавшие среди них пока неизвестно. На месте происшествия работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также полицейские. Отметим, что в час-пик на автодороге, соединяющей Зачаганск и центр города, образовался огромный затор.Другие подробности выясняются.