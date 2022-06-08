- Европейские потребители давно разочарованы тем, что с каждым новым устройством накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники, — пояснил докладчик Европарламента Алекс Агиус.

С осени 2024 года все портативные устройства, продаваемые на территории Евросоюза, должны иметь разъём для зарядного устройства типа USB-С. Согласно соглашению Европарламента, в список устройств попадут смартфоны, планшеты, электронные книги и камеры, наушники, портативные колонки, навигаторы, игровые консоли, компьютерные мыши и клавиатуры, а также ноутбуки. Также покупатели смогут выбирать - покупать электронику с кабелем или без него.По расчетам парламента, обязательства для производителей помогут покупателям сэкономить до 250 млн евро в год.