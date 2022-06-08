- Преследуя цель лёгкого материального обогащения, задался преступным умыслом. В итоге учащийся был осуждён на семь лет и шесть месяцев лишения свободы, - рассказали в надзорном органе.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В прокуратуре Атырауской области сообщили, что 17-летний осуждённый осознавал, что работа курьера подразумевает закладку запрещённых веществ.Всего с начала года в регионе несовершеннолетние учащиеся совершили 20 уголовных правонарушений. Из них 13 преступлений - средней тяжести, семь - тяжких преступлений.