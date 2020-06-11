По информации управления строительства ЗКО, в 2020 году в рамках государственной программы «Нұрлы жер» выделены около 15 миллиардов тенге. За счет бюджетных средств планируется строительство 10 многоквартирных жилых домов и 88 домов на 1830 квартир в сельских населенных пунктах. В том числе для вкладчиков «Жилстройсбербанка» 7 многоэтажных домов на 1067 квартир и 20 жилых домов на 120 квартир в с. Токпай. Также в местных исполнительных органах для очередников на жилье возводятся три многоэтажных дома на 540 квартир и 68 земельных домов на 103 квартиры в селах районов. По программе «Нұрлы жер» на реализацию 35 проектов по реконструкции объектов кондоминиума из республиканского бюджета выделены более 458 миллионов тенге. На эти средства будут отремонтированы 28 пассажирских лифтов, кровля 4-х жилых домов в городах Уральск и Аксай, и модернизированы 3 многоквартирных жилых дома в Таскалинском районе. Также разрабатываются проектно-сметные документации 7 жилых домов в п.Зачаганск и 2-х кварталов (9 домов) в новом микрорайоне Акжайык. Во втором полугодии планируется по всем проектам получить положительное заключение госэкспертизы. Также в текущем году запланировано проектирование десяти 5-этажных жилых домов. Сроки завершения этих проектов 2021 год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.