Жительница ЗКО умерла от коронавирусной инфекции

В Telegram-канале акимата ЗКО сообщается, что в городе Нур-Султан умерли мужчины 1973, 1952, 1961 и 1950 года рождения, в Западно-Казахстанской области умерла женщина 1941 года рождения, а в Карагандинской области - мужчина 1953 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции.

В Западно-Казахстанской области на 10 июня зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами. - У 5 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 10 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям. 1 пациент является жителем района Байтерек, 1 - Чингирлауского, еще 1 - Таскалинского районов, а остальные 12 пациентов - жители г.Уральск, - говорится в телеграм-канале облакимата. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 10.06.2020 года в области выявлено 878 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели - 475 человек, скончались 3 человека.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.