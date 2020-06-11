Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ЖКХ г.Уральск, в городе запущен водный транспорт по двум дачным маршрутам - Учужный затон и Барбастау. Теплоходы запустило ТОО "ОралФлот Сервис". - В Учужный затон теплоходы будут ходить 4 раза в неделю - среда, пятница, суббота и воскресенье, с набережной реки Урал в 8.30, 13.00 и 18.00, с Учужного затона в 9.00, 14.00 и 20.00. В садоводческое общество Барбастау три раза в неделю - среда, суббота и воскресенье. С набережной реки Урал теплоход будет уходить в 8.15, с садоводческого общества Барбастау в 17.00, - рассказали в ЖКХ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.