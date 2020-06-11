В правила поступления в этом году внесены изменения. Право на обучение имеют начинающие и действующие предприниматели, а также отдельная категория лиц, не занятых в других программах поддержки. Заявки принимаются в бумажном виде. Для этого желающим необходимо подойти в Палату предпринимателей ЗКО, предоставить копию удостоверения личности, копию регистрации ИП или ТОО. - Обучение будет проходить онлайн в течение 10 дней. Все зависит от самого человека. Можно и за три дня закончить курс. После каждого из 10 модулей, предусмотрен тест из 5 вопросов. Если предприниматель дойдет до 10 модуля и не сдаст его, придется вновь вернуться на 1-ый модуль, заново прослушать весь курс и попытаться снова сдать тест. После сдачи в личный кабинет поступит сертификат, на котором будет QR-код. Сертификат дает право участвовать в конкурсе по грантовому финансированию до 5 миллионов тенге в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025», либо возможность получить льготный кредит в рамках других государственных программ, - отметила руководитель отдела по нефинансовой поддержке предпринимательства ПП ЗКО Сауле Жубаева. Эксперты Палаты предпринимателей ЗКО во время прямых эфиров в социальных сетях на постоянной основе дают разъяснения по антикризисным мерам, разработанным Правительством РК в целях поддержки субъектов бизнеса. В условиях пандемии государство расширило пакет мер поддержки бизнеса. Чтобы своевременно довести до предпринимателей все изменения и нововведения, в режиме реального времени организовываются диалоговые площадки с участием экспертов РПП и соответствующих государственных органов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.