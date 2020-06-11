Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в области зарегистрировано 878 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 475 человек выздоровели. По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, в инфекционной больнице находится 201 человек, шесть из которых в тяжёлом состоянии, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены 4 человека. - Количество пациентов с пневмонией, к сожалению, резко увеличилось. В больницах находятся 50 человек с пневмонией, - рассказал Болатбек Каюпов. Между тем, в области была зарегистрирована третья смерть от коронавирусной инфекции. Погибшей оказалась 79-летняя жительница ЗКО. - Женщина заболела 22 мая, находилась дома, за врачебной помощью не обращалась. 27 мая ее госпитализировали в инфекционную больницу в крайне тяжёлом состоянии. Все это время она находилась в реанимации, лечение корректировалось с нашим центром в Нур-Султане. Но, к сожалению, несмотря на все наши усилия, 7 июня она скончалась. Посмертный диагноз: тяжелое течение коронавирусной инфекции, двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, имеется сопутствующие заболевание гипертония. Среди членов ее семьи также есть заболевшие, сейчас они получают необходимое лечение, - заявил Болатбек Каюпов. Захоронение женщины будет проходить согласно утверждённым правилам. - Большинство заболевших изначально не обращаются за медицинской помощью, находятся дома, ждут неизвестно чего. В итоге мы не успеваем им оказать помощь. Поэтому если у вас появились первые признаки ОРВИ, поднялась температура, слабость, кашель, сразу обращайтесь к врачу. Вирус никуда не делся, он есть, - заключил Болатбек Каюпов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.