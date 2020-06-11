В управлении по вопросам молодёжной политики проинформировали, что за лето 1175 бойцов примут участие в озеленении родного края. В данный момент к работе приступили более трехсот человек. Студенты отмечают, что занимаются озеленением добровольно. — В данный момент порядка 150 человек задействовано в Уральске, также бойцы работают в районах области. В их задачи входит озеленение, покраска, побелка, — отметил и.о руководителя управления о вопросам молодежной политики ЗКО Нурхат Ораш. Бойцы будут работать как в лесничествах, так и помогать озеленять город и районные центры области. Студентка ЗКГУ имени Махамбета Утемисова Дина Ауельбаева говорит, что впервые вступила в молодежный отряд. — Я с удовольствием согласилась. Это дополнительный заработок и возможность поработать в команде. Начинаем работу с 9 утра и заканчиваем в 18 вечера. Очень удобная форма. Она плотная, комары и мошки не кусают, — рассказала студентка. В основном, в отряды входят студенты начальных курсов вузов. Они приобретают необходимую практику. Организаторы отметили, что бойцов отрядов «Жасыл Ел» по итогам трудового семестра лучших наградят дипломами и ценными подарками. Молодежное трудовое движение «Жасыл Ел» было начато в Казахстане по инициативе первого президента Нурсултана Назарбаева. Работа студентов направлена не только на улучшение экологии, защиту лесных массивов и зеленых насаждений, но и трудовое воспитание молодежи. Через заботу о родном крае кроме того воспитываются патриотизм и гражданская закалка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.