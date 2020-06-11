Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов, 2-летний ребенок был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. - У ребенка сейчас все хорошо, мы готовим его в выписке, - отметил Болатбек Каюпов. Всего в инфекционной больнице к аппарату ИВЛ подключены 4 пациента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.