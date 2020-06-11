Как рассказал директор ТОО «Baystone» Сергей Решетников, компания создана с целью увеличения доли казахстанского производства конкурентной овощной продукции в регионе, используя современные технологии. Овощехранилище планируется построить в поселке Январцево района Байтерек. В данный момент идут подготовительные работы, заключены договоры с поставщиками продукции. – Сумма инвестиций составляет 1,1 млрд тенге, после завершения строительства планируем трудоустроить 10 человек. Цель проекта - строительство овощехранилища навального типа хранения с автоматической системой вентиляции на четыре тысячи тонни цехом по переработке, фасовке, упаковке. К 1 сентября 2020 года объект будет сдан в эксплуатацию, - рассказал Сергей Решетников. Стоит отметить, что овощехранилище позволит круглогодичной продукцией население области. Планируется использовать современные технологии, которые позволят получат качественный и высокий урожай. – Преимущество проекта - выгодное географическое расположение, наличие овощехранилища, с возможностью круглогодичных поставок, собственное производство от сырья до полуфабриката, широкий ассортимент продукции, - добавил Сергей Решетников. Глава региона Гали Искалиев отметил, что проект строительства овощехранилище будет одобрен со стороны акимата. – По государственным мерам поддержки, то есть по субсидированию инвестиций до 25% от стоимости построенного овощехранилища, мы будем просить у республиканского бюджета. Реализацию проекта мы поддерживаем. Овощехранилища нужны в нашей области. Вы сами видели как во время карантина цена на овощи очень сильно выросли. Поэтому такие проекты нужно поддерживать, и тогда мы сможем стабилизировать рынок овощной продукции, - заявил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.