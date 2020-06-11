Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что полицейские зафиксировали очередные факты мошенничества. Так, актюбинец 1986 года рождения обманул двух жителей области под предлогом помощи в возврате денег, вложенных в финансовую пирамиду ТОО «Голд». - 20 февраля актюбинец 1986 года рождения под предлогом помощи в возврате денежных средств, вложенных в финансовую пирамиду, получил от жительницы Актобе денежные средства в размере 1,35 млн тенге. Женщина обратилась в полицию только в июне, - рассказали в пресс-службе полиции. В тот же день мужчина провернул еще одно мошенничество. Находясь в микрорайоне Батыс-2, он под предлогом помощи в возврате денежных средств, вложенных в ТОО «Голд», получил от жительницы поселка Кенкияк денежные средства в размере 200 тысяч тенге. Женщина также обратилась в полицию лишь в июне. По фактам начато досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.