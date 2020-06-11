Иллюстративное фото из архива "МГ"

Родители обратились в полицию и ЧС. К утру служебная собака оперативно-спасательного отряда департамента ЧС привела людей на берег реки Урал. Именно там нашли велосипед и одежду ребенка.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что сегодня, 11 июня, в Урале было найдено его тело. Предположительно, ребёнок купался в необорудованном для этого месте и утонул.