Куандык Сакушев Как рассказал сын умершего Куандык Сакушев, его отец Умербек страдал от сердечных заболеваний. 24 мая его отец почувствовал себя плохо, началась одышка и его госпитализировали в областной кардиологический центр. – При поступлении у него два раза брали анализы на коронавирусную инфекцию, оба раза результаты были отрицательными. В палату, где он лежал, поместили человека, у которого позже выявили коронавирусную инфекцию. После этого всех закрыли на карантин. Отец мне позвонил и сказал, что ему становится хуже. Он принимал восемь препаратов. Отец настоял, чтобы мы его забрали, мы написали расписку и увезли его оттуда, - рассказывает Куандык. По словам родственника, дома у Умербека Сакушева отказали почки и ему потребовался диализ. Для того чтобы получить эту услугу на дому, 9 июня у Сакушева-старшего снова взяли анализы на COVID-19. – Мы привезли его в областную многопрофильную больницу, там снова взяли анализы и результат снова вышел отрицательным. В тот же день, 9 июня, после обеда отец скончался, находясь в областной больнице. Теперь нам говорят, что его будут хоронить как больного коронавирусом, в закрытом цинковом гробу, без нашего присутствия. Я просил выдать нам тело, пусть в закрытом гробу, пусть мы не будем проводить омовение, просто мы хотим проводить его в последний пусть из дома. Больше ни о чем мы не просим, мы согласны на все. Ведь результаты на COVID-19 у него отрицательные. Мы не можем ждать 10 дней, так нельзя, - добавил Куандык. Стоит отметить, что Умербеку Сакушеву 1 июля должно было исполнится 60 лет. В пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаром и услуг по ЗКО сообщили, что вопросами захоронения занимается управление здравоохранения ЗКО. До руководителя управления здравоохранения Болатбека Каюпова дозвониться нам не удалось, он не ответил на наши звонки. На текстовый запрос в мессенджер WhatsApp глава облздрава также не ответил. В 16.23 Куандык Сакушев сообщил, что тело отца ему выдали, не в цинковом гробу. Также ему разрешили провести все необходимые обряды (омовение, жаназа) и похоронить в обычной могиле. Между тем, корреспондентам "МГ" к настоящему времени так и не удалось получить комментарий от управления здравоохранения ЗКО. Редакция направила официальный запрос в облздрав с просьбой прокомментировать данную ситуацию.