Отец жителя Уральска Куандыка Умербек Сакушев скончался 9 июня в областной многопрофильной больнице. Однако выдавать родственникам тело мужчины отказываются, ссылаясь на то, что у последнего была коронавирусная инфекция, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Куандык Сакушев
Как рассказал сын умершего Куандык Сакушев, его отец Умербек страдал от сердечных заболеваний. 24 мая его отец почувствовал себя плохо, началась одышка и его госпитализировали в областной кардиологический центр.
– При поступлении у него два раза брали анализы на коронавирусную инфекцию, оба раза результаты были отрицательными. В палату, где он лежал, поместили человека, у которого позже выявили коронавирусную инфекцию. После этого всех закрыли на карантин. Отец мне позвонил и сказал, что ему становится хуже. Он принимал восемь препаратов. Отец настоял, чтобы мы его забрали, мы написали расписку и увезли его оттуда, - рассказывает Куандык.
По словам родственника, дома у Умербека Сакушева отказали почки и ему потребовался диализ. Для того чтобы получить эту услугу на дому, 9 июня у Сакушева-старшего снова взяли анализы на COVID-19.
– Мы привезли его в областную многопрофильную больницу, там снова взяли анализы и результат снова вышел отрицательным. В тот же день, 9 июня, после обеда отец скончался, находясь в областной больнице. Теперь нам говорят, что его будут хоронить как больного коронавирусом, в закрытом цинковом гробу, без нашего присутствия. Я просил выдать нам тело, пусть в закрытом гробу, пусть мы не будем проводить омовение, просто мы хотим проводить его в последний пусть из дома. Больше ни о чем мы не просим, мы согласны на все. Ведь результаты на COVID-19 у него отрицательные. Мы не можем ждать 10 дней, так нельзя, - добавил Куандык.
Стоит отметить, что Умербеку Сакушеву 1 июля должно было исполнится 60 лет.
В пресс-службе департамента контроля качества безопасности товаром и услуг по ЗКО сообщили, что вопросами захоронения занимается управление здравоохранения ЗКО. До руководителя управления здравоохранения Болатбека Каюпова дозвониться нам не удалось, он не ответил на наши звонки. На текстовый запрос в мессенджер WhatsApp глава облздрава также не ответил.
В 16.23 Куандык Сакушев сообщил, что тело отца ему выдали, не в цинковом гробу. Также ему разрешили провести все необходимые обряды (омовение, жаназа) и похоронить в обычной могиле.
Между тем, корреспондентам "МГ" к настоящему времени так и не удалось получить комментарий от управления здравоохранения ЗКО. Редакция направила официальный запрос в облздрав с просьбой прокомментировать данную ситуацию.
LMRVAD0ryc4
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА