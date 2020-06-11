Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, что с момента окончания режима чрезвычайного положения налоговые и таможенные проверки начнутся после возобновления работы предприятий. – Так, в случае ухода сотрудников проверяемого предприятия на карантин, субъекту предпринимательства вручается требование о предоставлении документов с приостановлением проверки до возобновления деятельности и появления возможности предоставления документов к проверке. Большинство не назначенных выездных таможенных проверок будут переведены на дистанционный формат путем назначения камеральных таможенных проверок без посещения субъектов предпринимательства, - сообщили в ДГД области. Стоит отметить, что комитет государственных доходов отказался от формирования графика проведения налоговых проверок на второе полугодие 2020 года. Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.