На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Общежитие было оцеплено по периметру, саперами произведено обследование вышеуказанной комнаты, однако каких-либо взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 31-летний житель указанного дома, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который пояснил, что сообщение о заложенной бомбе на телефон 102 он передал для того, чтобы проверить, как работает полиция, - сообщили в пресс-службе полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС УП г. Актобе.