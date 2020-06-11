12 июня в ЗКО объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается сильная жара до +38 градусов, а также гроза, ночью +19. По данным РГП "Казгидромет", в Атырау будет жарко. Днем столбики термометров поднимутся до +39 градусов, ночью ожидается 24 градуса тепла. В Актау будет ясно, днем +34 градуса, ночью +25. В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха днем составит +34 градуса, ночью +20. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.