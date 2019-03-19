Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили пресс-службе ДП Актюбинской области, на территории области зарегистрировано 56 объектов здравоохранения, из них 5 аптек, имеющих лицензию на хранение и отпуск наркотических средств и психотропных веществ, 22 промышленных предприятия, использующих в своей деятельности прекурсоры. - В период проведения операции было выявлено 12 уголовных правонарушения, из них 3 факта по статье 303 УК РК – "Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами", 3 факта по статье 297УК РК – "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", 5 фактов по статье 296 УК РК – "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта", один факт по статье 302 УК РК – "Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей", 2 факта административных правонарушения по статье 426 КРКобАП - "Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" и по статье 427 КоАП РК – "Нарушение требований технической укрепленности объектов и помещений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров", - пояснили в ДП Актюбинской области. Между тем при проверке было обнаружено и изъято 182 ампулы наркотических препаратов и 182 ампулы психотропных препаратов, 5 тонн 610 килограмм ядовитого вещества «Метанол»5,4 килограмма прекурсоров «Серная кислота ХЧ», 2,4 килограмма «Ацетон», 22 килограмма «Соляная кислота ХЧ», 300 ампул «Соляная кислота 0,1 Н» и 10 килограмм «Толуол». - Так 12 марта была осуществлена проверка одной районной больницы на предмет соблюдения правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами, где было выявлено, медицинское учреждение которое осуществляло деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ без государственной лицензии на данный вид деятельности, - отметили в ДП Актюбинской области. - Также обнаружено и передано под ответственное хранение 182 ампулы наркотических препаратов и 187 ампул психотропных препаратов. Кроме того, в ходе проведения ОПМ «Допинг», осуществлена проверка одного ТОО на предмет соблюдения правил обращения с прекурсорами и ядовитыми веществами. - При проверке выявлены следующие нарушения, ТОО используют прекурсоры и ядовитые вещества на месторождении расположенного в Байганинском район, на которое отсутствует приложение к лицензии на прекурсоры и ядовитые вещества, - отметили в ДП Актюбинской области. На месторождении обнаружено и изъято более 5 тонн ядовитого вещества «Метанол». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.