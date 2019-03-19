Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, всего за прошлый год поступило 1834 уголовных дела. - Судами области за период прошлого года в отношении 4 лиц были применены принудительные меры медицинского характера, 147 дел были возвращены прокурору, осуждено 13 несовершеннолетних, - пояснили в суде ЗКО. За прошлый год было зарегистрировано 436 уголовных дел. - Из них было рассмотрено 429 дел, - отметили в пресс-службе ЗКО. - Кроме того, по апелляционной жалобе было рассмотрено 282 дела. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.