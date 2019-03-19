Состоит он из восьми башен, связанных между собой гигантским мостом. Чудо архитектуры назвали «Небесный мост». Мост расположен на высоте 250 м., а его длина составляет 350 м.Невероятно, но здесь будут располагаться: самая высокая обзорная галерея в Китае, бассейн с панорамным видом, много ресторанов,торговые площади более 200 тысяч кв.м., офисы и квартиры более 150 тысяч кв.м., и конечно отель - эксклюзив.Вечером для всех будут проходить световые представления. Открытие ожидается в этом году.