Только в этом году дополнительные расходы бюджета на увеличение заработной платы учителям и соцработникам составят 1,8 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом заявил аким города Мурат Мукаев на заседании актива городского филиала партии «Нур Отан». Здесь рассматривались вопросы реализации поручений главы государства по оказанию помощи многодетным и малоимущим семьям. Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая на съезде партии "Нур Отан", дал ряд поручений по оказанию всемерной поддержки малообеспеченным и многодетным семьям. Аким города Мурат Мукаев заявил, что помощь должна дойти до каждого нуждающегося. В июле 2019 года повышенную зарплату получат 13 тысяч городских работников бюджетной сферы. Если в среднем они получали 87 тысяч тенге, то после повышения их зарплата составит 133 тысячи тенге. Дополнительно из бюджета на эти цели будет выделяться 3,6 млрд тенге в год. - Сейчас в очереди на жилье по 13 категориям стоит более 19 тысяч человек. В 2018 году было сдано 2 многоквартирных дома для очередников на 360 квартир. В 2019 году планируем сдать 2 дома на 396 квартир. Также в микрорайоне Северо-Восток ведется строительство 216-квартирного дома, - заявил аким г. Уральска Мурат Мукаев. Также в 2019 году увеличат объем средств, выделяемых на поддержку малоимущих семей, из фонда всеобуча со 118 млн до 131 млн тенге. Материальная поддержка многодетным и малоимущим очень важна, считает депутат и руководитель строительной компании Валентина Михно. Но должна сохраняться и альтернатива. - Наша компания может предложить до 100 рабочих вакансий. Но люди не желают идти работать на стройку. Возникла необходимость переобучения граждан востребованным профессиям на рынке труда, - отметила она. Все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены в полном объеме, отметили на партийном активе. Руслан АЛИМОВ