Об этом заявил аким города Мурат Мукаев на заседании актива городского филиала партии «Нур Отан». Здесь рассматривались вопросы реализации поручений главы государства по оказанию помощи многодетным и малоимущим семьям. Глава государства Нурсултан Назарбаев, выступая на съезде партии "Нур Отан", дал ряд поручений по оказанию всемерной поддержки малообеспеченным и многодетным семьям. Аким города Мурат Мукаев заявил, что помощь должна дойти до каждого нуждающегося. В июле 2019 года повышенную зарплату получат 13 тысяч городских работников бюджетной сферы. Если в среднем они получали 87 тысяч тенге, то после повышения их зарплата составит 133 тысячи тенге. Дополнительно из бюджета на эти цели будет выделяться 3,6 млрд тенге в год. - Сейчас в очереди на жилье по 13 категориям стоит более 19 тысяч человек. В 2018 году было сдано 2 многоквартирных дома для очередников на 360 квартир. В 2019 году планируем сдать 2 дома на 396 квартир. Также в микрорайоне Северо-Восток ведется строительство 216-квартирного дома, - заявил аким г. Уральска Мурат Мукаев. Также в 2019 году увеличат объем средств, выделяемых на поддержку малоимущих семей, из фонда всеобуча со 118 млн до 131 млн тенге. Материальная поддержка многодетным и малоимущим очень важна, считает депутат и руководитель строительной компании Валентина Михно. Но должна сохраняться и альтернатива. - Наша компания может предложить до 100 рабочих вакансий. Но люди не желают идти работать на стройку. Возникла необходимость переобучения граждан востребованным профессиям на рынке труда, - отметила она. Все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены в полном объеме, отметили на партийном активе.